Disney plánuje hraný seriál zo sveta Star Wars. Svoju premiéru si odbije prostredníctvom úplne novej streamovacej služby

Ôsma epizóda Star Wars dorazí už počas tohto decembra, režisér Rian Johnson plánuje novú trilógiu a nesmieme zabudnúť ani na snímku Solo. Pre všetkých, ktorí by však stále nemali dosť, teraz prichádza ďalšia pozitívna správa. Podľa všetkého by sme sa mali dočkať hraného Star Wars seriálu. Ten plánuje Disney odpremiérovať prostredníctvom svojej chystanej streamovacej služby. Jej momentálne spustenie je naplánované na rok 2019.

Star Wars je ale len špičkou ľadovca. Môžeme sa totiž tešiť aj na seriály na motívy úspešných snímok, ako Monsters, Inc. či High School Musical. Malo by tiež prísť na nejaký seriál inšpirovaný komiksami Marvelu. Okrem toho bude Disneyho streamovacia služba obsahovať možnosť vidieť tie najnovšie hrané a animované snímky tohto štúdia, medzi ktoré patria Toy Story 4, sequel Frozen či nový Leví kráľ. Služba bude ponúkať aj obsiahlu knižnicu starších diel štúdia Disney, Pixar, Disney Channel, Disney Junior a Disney XD. Mali by sme dostať cca 500 filmov a 7 000 seriálových epizód. Slušné, čo poviete?