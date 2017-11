Prvé recenzie na seriálového Punishera rozhodne nehýria nadšením. Dočkáme sa sklamania?

Od premiéry Punisherovej sólovky zo stajne Marvelu a Netflixu nás delí už doslova len pár dní. Nedá sa povedať, že by očakávania divákov boli malé. Očakáva sa, že The Punisher bude patrične drsný a nekompromisný krvák, ktorý zaujme najmä dospelých. Hlavnú rolu si samozrejme strihne Jon Bernthal. K dispozícii už máme aj prvé kritické reakcie. Ako sa teda v očiach recenzentov podarila sólovka drsného hrdinu?

Pokiaľ ste čakali jednohlasné chválospevy, tak radšej trochu schlaďte očakávania. Jason Stettner napísal, že The Punisher je „drsný, dobrý štart pre túto postavu.“ Zároveň pochválil dobre vystavanú minulosť hlavného hrdinu a celkový príbeh. Rohan Naahar súhlasí a dodáva, že Bernthal je výborný a najlepšie, čo robí, je to, že dodáva svojej postave na ľudskosti. Sonia Saraiya poznamenala, že v najlepších chvíľach sa seriálový Punisher blíži marvelovskej Jessice Jones.

Na druhej strane sa objavili aj menej spokojnejšie reakcie. Podľa Liz Shannon Miller je seriál zbytočne dlhý a Richard Gray súhlasne kýve hlavou: „Nie je tu dosť príbehu, aby pokryl všetkyćh 13 epizód,“ napísal. „Napriek tomu však seriál obsahuje jedného z najlepších hlavných hercov vôbec.“ Alan Sepinwall bol tiež sklamaný. „Čo bohužiaľ platilo už pri Daredevilovi a marvelovských seriáloch, ktoré nasledovali, Punisher má viac epizód, než deja, ktorými by ich mohol naplniť.“ Cris Cabin zase seriál zhrnul nasledovne: „Striedajú sa tu fascinujúce momenty s tými nudnými až trápnymi.“ No, uvidíme. Premiéru si The Punisher odbije 17. novembra (listopad) 2017.