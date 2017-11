Najkrajší a najlepší muzikál roka 2017 natočil Hugh Jackman. Užite si The Greatest Showman vo skvelom traileri podľa skutočného príbehu

Muzikál The Greatest Showman má nepochybne potenciál stať sa hitom zimnej sezóny. Rozpovie nám skutočný príbeh P. T. Barnuma (Hugh Jackman), zakladateľa najväčšieho pojazdného cirkusu v USA. Ten to ale nebude mať jednoduché, pretože narazí aj na nepochopenie a odpor. Cestu za svojím životným snom si však nenechá prekaziť. Okrem Jackmana uvidíme samé hviezdne tváre, ako Zaca Efrona, Michelle Williams, Rebeccu Ferguson či Zendayu. O réžiu sa postaral debutant Michael Gracey.

Aj druhá upútavka láka na podmanivý vizuálny zážitok so skvelou hudbou a tanečnými číslami. To všetko zabalené do pozoruhodného skutočného príbehu. Zatiaľ všetko vyzerá výborne, dúfajme, že tak dopadne aj samotný film. Presvedčíme sa 25. decembra (prosinec) tohto roku. Nalákal vás nový trailer do kina?