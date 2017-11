Miliardár z Číny si zaplatil vlastný kung-fu film, len aby si to rozdal s Donnie Yenom, Jetom Li či Tonym Jaa

Akčný projekt od výkonného producenta Jeta Liho (Utrhnutý z reťaze, Expendables) je konečne tu. S finančnou podporou Taiji majstra a zároveň dobre známeho čínskeho bizmismena Jack Ma (zakladateľ Alibaba) sa v posledných dňoch dostala táto krátkometrážna snímka do svojho finálneho štádia. Vo filme mimo samotného Jack Ma a Jet Liho uvidíte aj Donnieho Yena, ktorého množstvo divákov pozná predovšetkým z trilógie Ip Man či Rogue One: A Star Wars Story, no taktiež aj Tonyho Jaa (Ong-bak), Jackyho Heunga, sumo zápasníka Asashoryu Akinoriho, čínskeho boxera Zou Shiminga či Natashu Liu. Nižšie priložené video vám ukáže pomerne dlhú upútavku, alebo sa prostredníctvom tohto odkazu dostanete rovno k celému filmu.





