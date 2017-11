Hit-Girl a Kick-Ass ešte nepovedali svoje posledné slovo. Ich komiksový autor prezradil, že už čoskoro nás niečím prekvapia

Nebudeme si klamať. Od premiéry posledného Kick-Ass ubehlo už zopár rokov, a tak sa fanúšikovia chytajú každej potenciálnej novinky, ktorá by im mohla prisľúbiť vytúženú tretiu časť. Najnovšie si napríklad prostredníctvom sociálnej siete Twitter všimli oznámenia Marka Millara, v ktorých píše o akejsi veľkej novinke, týkajúcej sa Kick-Ass a taktiež aj samotnej Hit-Girl. Nevieme síce, či sa máme pripraviť na Kick Ass 3, alebo "iba" na pokračovanie komiksovej série, no podľa všetkého by sme sa to mohli v najbližšej dobe už konečne dozvedieť. Ktorej možnosti dávate väčšiu šancu? Alebo nebodaj fandíte veľmi populárnej možnosti prequelu na čele s Hit Girl (Chloe Grace Moretz) a Big Daddym (Nicolas Cage)?







Next Week: The beans spilled on Kick-Ass and Hit-Girl. Get excited! pic.twitter.com/aOEqQcGKdh — Mark Millar (@mrmarkmillar) 8. novembra 2017

Right, this brilliance won't write itself. Time to help get a press release together for the big Kick-Ass and Hit-Girl news next week... pic.twitter.com/Z2hxrTgt4B — Mark Millar (@mrmarkmillar) 9. novembra 2017

Some big news next week: pic.twitter.com/31RVz3wmwJ — Mark Millar (@mrmarkmillar) 10. novembra 2017