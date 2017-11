Oficiálne: Z Pána prsteňov sa stane seriál! Warner a Amazon odklepli hneď niekoľko sérií

Je to oficiálne! Seriálová adaptácia príbehu J.R.R. Tolkiena bude produkovaná spoločnosťou Amazon Studios v spolupráci s Tolkien Estate and Trust, HarperCollins a New Line Cinema, díviziou Warner Bros. Entertainment. Príbehovo sa, ako inak, pozrieme do Stredozeme, ale časovo by sme sa mali dostať pred udalosti prvej časti Pána Prsteňov. Sharon Tal Yguado, vedúca scenáristického oddelenia Amazonu, považuje Pána Prsteňov za kultúrny fenomén, ktorému sa podarilo preraziť na poli literatúry aj kinematografie.

Prejavila zároveň svoje nadšenie nad spoluprácou s Tolkien Estate and Trust, HarperCollins a New Line Cinema, a nevie sa dočkať, keď spoločnými silami predstavia fanúšikom nové dobrodružstvá z čarovnej Stredozeme. K jej nadšeniu sa pridáva aj hovorca Tolkien Estate and Trust, Matt Galsor, a prehlasuje: „Sharon a tím z Amazon Studios majú mimoriadne nápady na doposiaľ nepreskúmané príbehy, založené na literatúre J. R. R. Tolkiena, ktoré chcú priniesť na televízne obrazovky."