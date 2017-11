The Rock je drsný, Karen Gillan sexy, ale bude to Jumanji 2 stačiť? Viac vám napovie nový trailer

Na Jumanji 2 sme sa pri jeho oznámení po pravde trochu tešili. Sympatický casting a vhodne situovaný humor? To predsa nemusí dopadnúť vôbec zle, všakže? No, ale trailery nás zatiaľ o kvalitne filmu príliš nepresvedčili. Ak hľadáte dobrodružnú jednohubku, pri ktorej vypnete mozog, môžete dať snímke v kine šancu. Fanúšikovia jednotky by však mali pre istotu zmierniť svoje očakávania. Snáď sa ale mýlime a Jumanji: Welcome to the Jungle nás v konečnom dôsledku milo prekvapí. Podarených komédií totiž nie je nikdy dostatok.



Vo filme sa predstavia herecké hviezdy, ako Dwayne Johnson (Kráčajúca Skala), Kevin Hart (Centrálna Inteligencia) či Jack Black (Králi rocku). Svojou prítomnosťou nás však poctí aj Karen Gillan (Guardians of the Galaxy) a Nick Jonas (Camp Rock). Film sa do slovenských i českých kín dostane 21. decembra (prosinec) 2017. Aké sú vaše očakávania?





Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.