Krvavá, násilná a kontroverzná. Taká by mala byť druhá séria American Crime Story, v ktorej sa pozrieme na zavraždenie Gianniho Versaceho

Prvá séria American Crime Story s názvom The People v. O.J. Simpson bola nominovaná na 22 cien Emmy (z toho deväťkrát zvíťazila), odniesla si tiež dva Zlaté glóbusy a množstvo ďalších ocenení. V hlavnej role sme mohli vidieť oscarového Cuba Gooding Jr., no taktiež nás v seriáli svojou prítomnosťou potešil aj John Travolta, David Schwimmer, Sarah Paulsonová a ďalší. V novej sérii sa pozrieme na vraždu legendárneho módneho návrhára Gianniho Versaceho a ponoríme sa do pestrofarebného sveta módy, známeho svojím otvoreným prístupom k homosexualite.



Za Versaceho smrťou z roku 1997 stál sériový vrah Andrew Cunanan, ktorý okrem neho pripravil o život aj ďalších štyroch ľudí. V očakávanom The Assassination of Gianni Versace si zahrá oscarová Penélope Cruz, ktorá sa ukáže s postavou Gianniho sestry. Samotného návrhára stvárni Edgar Ramírez a v seriáli sa objaví aj Ricky Martin v role Versaceho partnera Antonia D'Amica. Seriál by sa k nám mal dostať začiatkom roku 2018. Nový trailer dáva svojím divákom jasne najavo, že pôjde o celkom kontroverznú záležitosť, v ktorej sa nebude šetriť krvou a násilím.





