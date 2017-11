Zabudnite na Westworld! Nový westernový seriál od Netflixu sa prezentuje úžasným trailerom plným zabíjania a bezbožného západu

O tom, že Netflix sa rozhodne nebojí riskovať, sme vás informovali ešte minulý mesiac. Nielenže plánuje investovať do obrovského množstva filmov, ale taktiež rozširuje aj svoje seriálové obzory. V ich najnovšom počine, ktorého prvej série sa dočkáme už o týždeň, sa diváci budú môcť pozrieť na divoký západ, kde platia úplne odlišné zákony, než aké poznáme zo súčasnosti. A že to vyzerá úžasne!



Príbehovo sa vrátime do roku 1880 a budeme sledovať zločinca Franka Griffina (Jeff Daniels) a jeho bandu psancov, ktorí sa plánujú pomstiť svojmu bývalému kolegovi Royovi Goodeovi (Jack O'Connell). Tomu sa podarilo nájsť útočisko v záhadnom mestečku La Belle, obývaného výhradne ženami. Po tom, čo sa dozvedia, že sa do ich mesta blíži naničhodný Frank Griffin, budú musieť spojiť svoje sily a ochrániť mesto aj jeho obyvateľov (resp. obyvateľky) pred touto krvilačnou bandou. V čerstvom traileri nám tvorcovia ukážu, že ich seriál bude drsnou a krvavou jazdou plnou zaprášených banditov a odvážnych žien (a jedného muža).



Okrem vyššie spomínaných mien sa v seriáli objavia aj herci, ako Michelle Dockery, Rio Alexander či Kayli Carter. O réžiu a scenár sa postaral na Zlatý glóbus nominovaný Scott Frank. Prvá séria bude pozostávať zo siedmich epizód. Tých sa dočkáme už 22. novembra (listopad) 2017. Godless na nás zatiaľ pôsobí fantastickým dojmom. A čo na neho vravíte vy?





