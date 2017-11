Zbesilá streľba, vybuchujúce autá či nahé, okoloidúce ženy? Ruský film zachytávajúci bizarné situácie z ich ciest ukáže mnohé šialené zábery

Ľudovo povedané, nebude veriť svojim očiam. Ruské diaľnice sú známe svojimi bláznivými scenériami, ktoré nezažijete hádam nikde na svete. Preto sa režisér Dmitrii Kalashnikov rozhodol zozbierať materiál toho najlepšieho, čím sa ruský ľud na asfaltových cestách prezentoval. Nahí okoloidúci, obrovský lesný požiar, rozhnevaní motoristi či strieľajúci vodiči? Presne tak - a to je len začiatok. Navyše, toto kompilačné bláznovstvo sa dokonca dostane aj do kín, a to už začiatkom budúceho roka, konkrétne 19. januára (leden) 2017. Čo vravíte na jeho upútavku?







