Oscarové duo Colin Firth a Rachel Weisz si zahrajú v životopisnej snímke o tragickom príbehu amatérskeho moreplavca Donalda Crowhursta

Donald Crowhurst (Colin Firth) je úspešným biznismenom, ktorý sa ale jedného dňa rozhodne podstúpiť cestu za veľkým dobrodružstvom. Rok 1969 a s ňou spojená moreplavecká súťaž Sunday Times Golden Globe Race sa však pre neho končí nešťastnou tragédiou. Vo filme si okrem Firtha zahrá aj talentovaná Rachel Weisz. Tá sa bude musieť vžiť do role Crowhurstovej ženy, ktorej manžel sa už nikdy nevráti. Okrem tejto oscarovej dvojice v snímke uvidíte aj Davida Thewlisa, Jonathana Baileyho, Martyna Maygera a ďalších. Za réžiou filmu stojí Angličan James Marsch (The Theory of Everything s Eddiem Redmayneom a Felicity Jones). Premiéra The Mercy je predbežne plánovaná na 9. februára (únor) 2018.





