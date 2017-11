Ticho znamená prežitie. Akýkoľvek zvuk na vás privolá tajuplné zlo. Horor od producenta Michaela Baya prichádza s temným debutovým trailerom

Opustená farma, dvaja rodičia (Emily Blunt a John Krasinski) a ich dve malé deti. Prvé zdanie by vo vás mohlo vyvolať dojem pokojné rodinného výletu. Prečo je ale všade také ticho? Prečo všetci došľapujú iba po špičkách? Zlo, ktoré nikdy nespí, totiž reaguje na zvukové vnemy. Pokiaľ ste po tichu, nič vám nehrozí, no pokiaľ akýmkoľvek spôsobom prebudíte "jeho" pozornosť, čaká vás smrť.

O réžiu hororu A Quiet Place sa postaral John Krasinski, ktorý si vo filme zahrá aj jednu z hlavných rolí a scenár napíše Bryan Woods v spolupráci so Scottom Beckom. Producentnom snímky je populárny Michael Bay (Bad Boys, Transformers) a jeho štúdio Platinum Dunes, no taktiež aj Andrew Form a Brad Fuller (Ouija, The Purge, Texas Chainsaw Massacre). Premiéra snímky je stanovená na 6. apríla (duben) 2018. Čo vravíte na prvý trailer a celkový námet? Videli ste už niečo podobného?