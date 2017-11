Disney na nás sype ďalšíe skvelé zábery zo Star Wars: The Last Jedi. Dočkáme sa najlepšieho Star Wars filmu v 21. storočí?

Už len mesiac nás delí od premiéry očakávaného Star Wars: The Last Jedi. Takže o chvíľu to budú už dva roky, čo sme boli vo vytržení pred premiérou The Force Awakens. Uteká to strašne rýchlo, že? Ja som ten deň trávil počúvaním Fallonovej acappelly dookola. Čo si budeme hmkať o mesiac? Kto vie, no určite sa všetci budeme zase raz tlačiť pred sálou, len aby sme videli, ako pokračoval príbeh Lukea Skywalkera po The Last Jedi. A taktiež, ako sa skončil príbeh generálky Leii, ktorej predstaviteľka Carrie Fisher nás navždy opustila. Aj ona je ústrednou postavou kampane a inak tomu nie je ani v dnešných televíznych spotoch, ktoré odkrývajú množstvo doteraz nevidených záberov.

