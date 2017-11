Očakávaná fantasy Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald s Judom Lawom a Johnnym Deppom sa predstavuje prvým obrázkom a videom

Pokračovanie Fantastic Beasts s podtitulom The Crimes of Grindelwald sa nám už stihlo predstaviť prvým krátkym propagačným videom a obrázkom so všetkými hlavnými postavami. Scenár opäť napísala samotná J. K. Rowling a podľa všetkého by sme sa celkovo mali dočkať 5 dielnej ságy. Dvojka by sa mala zamerať na temného čarodejníka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp), čím sa prepojí svet Newta Scamandera (Eddie Redmayne) so svetom Harryho Pottera. Už máme tiež potvrdené, že sa z New Yorku presunieme do Paríža, prípadne iných svetových miest.

Hneď po odhalení Grindelwalda sa začali kopiť aj nové otázky. Na niektoré z nich odpovedala už J. K. Rowling. Keď Grindelwald (v prestrojení za Percivala Gravesa) hovoril o svojej vízii dieťaťa s obrovskou mocou, tak klamal alebo je skutočne veštec? Zatiaľ to vyzerá tak, že oboje je správne. Znamená to, že keď Grindelwald hovoril s Credencom, nebol celkom úprimný o tom, čo videl, avšak má určité jasnovidecké schopnosti. Na špekulácie o tom, akú dôležitú úlohu budú hrať tieto schopnosti vo filme, je však zatiaľ priskoro.

Letu Lestrange (Zoe Kravitz) sme mohli nakrátko zhliadnuť v prvom filme ako žienku zobrazenú na pohyblivej fotografii medzi Newtovými vecami. Je teda jasné, že Leta má v jeho živote dôležité postavenie. V pokračovaní Fantastických zverov sa však magizoológ bude snažiť prerušiť tieto citové väzby. Leta sa však aj napriek tomu objavuje, aby ho požiadala o pomoc pre Dumbledora (Jude Law). Je možné, že rokfortský profesor bude potrebovať Newtove široké vedomosti o Obscurialoch, vzhľadom k tomu, že Grindelwald by rád využil ich moc. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald dorazí do kín 16. novembra (listopad) 2018.