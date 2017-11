Dobrodružné fantasy od Disney vnadí ďalším vizuálne pôsobivým trailerom a sľubuje úžasný výlet do dimenzií plných neobyčajných bytostí

Lakavé a zároveň veľmi sľubne obsadené fantasy s názvom A Wrinkle in Time stále neprestáva ohurovať. Po tom, čo nám štúdio Disney predstavilo úplne prvé obrázky a krátko nato aj debutový teaser trailer, prichádza na rad konečne aj plnohodnotná ukážka. A aj keď sme o jej príchode vedeli už v menšom predstihu, nič to nemení na skutočnosti, že minimálne po hereckej či vizuálnej stránke sa zatiaľ absolútne nemáme čoho obávať. Veď posúďte sami.

Čo sa samotného príbehu týka, ten bude vychádzať z rovnomenného knižného diela od autorky Madeleine L’Engle a predstaví nám príbeh stredoškoláčky Meg (Storm Reid), ktorá sa spoločne so svojím brilantným bratom Charlesom (Deric McCabe) a kamarátom Calvinom (Levi Miller) vydá na nečakané dobrodružstvo do alternatívnych dimenzií, kde sa pokúsi nájsť a priviesť domov svojho otca Alexa (Chris Pine). Ten bol totiž nadaným vedcom, no jedného dňa za záhadných okolností zmizol.

Za réžiou stojí Ava DuVernay (Selma, dokument 13th), o scenár sa postarala Jennifer Lee (Wreck-It Ralph, Frozen) a okrem vyššie spomínaných hercov sa objaví napríklad aj Mindy Kaling, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis, André Holland, Bellamy Young, Rowan Blanchard či Will McCormack. Premiéra snímky je u nás naplánovaná na 8. marca (března) 2018 a ak sa o nej chcete dozvedieť viac, klikajte sem. Čo hovoríte na najnovší trailer?