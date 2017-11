Recenzia: Adam Sandler a Ben Stiller hviezdia v netradičnej dráme Meyerowitz Stories od Netflixu

Netflix vo svojich začiatkoch preferoval výhradne seriály, kedy sa sústredil na kvalitu. Dnes už je obrázok úplne iný a streamovací gigant nemá problém vraziť 100 miliónov do Scorseseho gangsterky, natočiť nejaké tie celovečerné drámy, horory, potenciálnych oscarových kandidátov, ako napríklad Mudbound, ale aj priemerné či podpriemerné filmy. To sa vzťahuje aj na seriály, a tak sa z Netflixu stal gigant zameriavajúci sa na kvantitu. Aj preto je v nej veľmi ľahké prehliadnuť tie kvalitnejšie diela, akým bezpochyby je aj dráma The Meyerowitz Stories (New and Selected).



O snímke sme prvýkrát nahlas počuli v dobe premiéry v Cannes, kde si Adam Sandler vyslúžil za svoj výkon niekoľkominútový standing ovation. Následne dorazili prvé zábery a my sme sa seriózne začali tešiť. Ako to teda dopadlo? Nuž, ja osobne som nedostal to, čo som od snímky očakával. Ale pekne po poriadku. Dej rozpráva o troch nevlastných súrodencoch (Elizabeth Marvel, Ben Stiller, Adam Sandler), ktorí sa často nevídajú. Dokopy ich dá najskôr náhoda a potom aj malá nehoda ich tvrdohlavého a neortodoxného otca (Dustin Hoffman), okolo ktorého života musia razom obskakovať. Dôjde tak na vynášanie špiny z minulosti, napravenie krívd či emocionálne momenty odkrývajúce pravdu.

Bohužiaľ, tých emotívnych momentov nie je až tak veľa a objavujú sa hlavne ku koncu. Snímka je štrukturovaná do viacerých kapitol. Tie sa kratšie či dlhšie zameriavajú na životy a vzťahy jednotlivých súrodencov s ich otcom. Práve Sandler, ktorý si v Cannes vyslúžil spomínaný standing ovation, začína film so svojou kapitolou. Tá ma popravde bavila najmenej. Slúžila na zoznámenie sa s postavami a hlavne divným otcom, a tak tu ešte nebol priestor pre dejové zvraty a jeho posuny. Od druhej kapitoly to však nabralo ako na emóciách, tak na bližšom odhaľovaní postáv, ich charakterizácie a vnútra. Herci dostali väčší priestor na sebarealizáciu a snímka razom chytila druhý dych, a ten jej vydržal až do konca.



Scenár a samotný dej nemajú veľmi čím prekvapiť. The Meyerowitz Stories je tradičným príbehom nefunkčnej rodiny, kedy sa nás snímka nesnaží umelo obľubovať niektorú z postáv len preto, lebo má veľa priestoru. Nikto nie je úplne nevinný, no niekto sa v živote snažil viac a niekto menej. Možno vám tento príbeh pripomenie niektoré elementy vášho života, pevne však verím, že nie, pretože vo svojej podstate je veľmi depresívny a nešťastný. Zároveň nám však ukazuje, že život, nech je akýkoľvek, ide ďalej a s ním aj my. A to je jeden z elementov filmu, ktorý si cením najviac. Nezačína ani nekončí, "len" nám ukazuje jedno vášnivé a depresívne obdobie odcudzenej rodiny snažiacej sa pretĺcť životom.



Zatiaľ čo sa všade hovorilo o skvelom Sandlerovi (a že skvelý je), ja som si viac užil Bena Stillera. Odkedy som spoznal aj jeho vážnu hereckú tvár, neviem sa podobných rol nabažiť a podľa mňa odviedol v tomto filme najlepšiu prácu práve on. Tým samozrejme nechcem nijako znevažovať kvality Sandlera, Marvel či Hoffmana. Všetci sú tu úžasní, a tak si rozhodnete sťažovať nebudete. Očakával som však viac, hlavne po dejovej stránke. Nakoniec je Meyerowitz Stories len "ďalším dramatickým filmom o živote", akých tu už bolo veľa. To však nemení nič na tom, že za pozretie stojí. Už len kvôli tomu, že si možno zase pár rokov Stillera a Sandlera v dramatických rolách neužijeme. 7/10

