Rodinka úžasných sa vracia! Sledujte vtipný trailer túžobne očakávanej Pixarovky, v ktorej vám svoje schopnosti predvedie malý Jack Jack

Dlho očakávané pokračovanie kultovej pixarovky Rodinka úžasných by malo nadväzovať priamo na pôvodný film. Doslova by sa mala dvojka odohrávať len pár sekúnd po skončení jednotky. Rodinka úžasných 2 by sa tiež mala viac zamerať na postavu Helen Parr/Elastigirl (Holly Hunter). Tá bude údajne zažívať mnoho zaujímavých dobrodružstiev a zachraňovať svet, zatiaľ čo jej manžel Bob/Mr. Incredible (Craig T. Nelson) bude odsúdený sedieť doma a strážiť malého Jack Jacka.

Rodinka tiež dostane nový dom, keďže ten pôvodný bol v prvej časti zničený. Okrem vyššie menovaných opäť začujeme hlasy Samuela L. Jacksona (Frozone), Sarah Vowell (Violet Parr) a pridá sa aj Huck Milner, ktorý vystrieda Spencera Foxa v úlohe Dasha Parra. Na režisérsku stoličku sa opäť posadil Brad Bird. Americká premiéra sa uskutoční 15. júna (červen) 2018, v našich kinách by sme sa jej mali dočkať 2. augusta (srpen) 2018. Čo hovoríte na prvý trailer?