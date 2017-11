Režisér kontroverznej homosexuálnej drámy chystá mysterióznu kriminálku s Jakeom Gyllenhaalom, Michelle Williams a Benedictom Cumberbatchom

Taliansky režisér Luca Guadagnino momentálne zbiera chválu zo všetkých strán za svoju romantickú drámu Call Me by Your Name a na budúci rok by nám mal doručiť aj remake hororu Suspiria z roku 1977. Jeho ďalším projektom by však následne mala byť snímka Let It Fall Back (predtým aj pod názvom Rio).

Príbeh sa bude točiť okolo finančného reportéra, ktorý odcestuje do Rio de Janeira, aby navštívil bohatého priateľa. Ocitne sa však uprostred bizarného plánu, ktorého cieľom je sfalšovanie priateľovej smrti. Účasť už prisľúbili Benedict Cumberbatch a Jake Gyllenhaal. K tým by sa mala pridať aj Michelle Williams. Na scenári pracuje Steven Knight (Spojenci, Taboo) a Gyllenhaal a Cumberbatch sa budú podieľať aj ako producenti.