DC dostáva facku už aj od samotných fanúšikov. Justice League zarobilo za prvý víkend takmer o polovicu menej, než Batman v Superman

Predposledný novembrový Box Office toho priniesol skutočne veľa. A mnohým sa to vo výsledku nebude páčiť. Ešte predtým, než sa ale pustíme do poriadneho finančného fiaska jedného z najočakávanejších filmov tohto roku, pozrieme sa spolu na najčítanejšie články za posledných sedem dní. Dalo sa čakať, že najčítanejším článkom týždňa sa stane práve ten s prvými šialenými ukážkami na pokračovanie Deadpoola, no nezaostával ani náš výber 10 filmových znásilnení (aké aktuálne, vzhľadom na situáciu v Hollywoode, však?) či recenzia na kontroverzný český dokument Svet podľa Daliborka o “nežnom neonacistovi“. Okrem toho vás zaujala aj informácia, že z Pána Prsteňov sa oficiálne stane seriál, o ktorý sa postará Amazon. Teraz ale poďme na tržby.

Kde začať. Samozrejme, nebolo žiadnych pochýb, že Justice League sa prebojuje na čelo našej tabuľky, no ani ten najväčší pesimista v našej redakcii by nepovedal, že to skončí takto zle. Film musel bojovať s mnohými problémami, o ktorých už pravdepodobne nejaký ten čas viete, a bolo jasné, že sa to podpíše pod kvalitu výslednej snímky. Fanúšikovia sa však stále tešili, nechceli počuť názory iných a chystali sa do kina, aby si urobili vlastný názor (ten náš si môžete prečítať v recenzii). No očividne ich až tak veľa neprišlo. Snímka celosvetovo zarobila za otvárací víkend 281 miliónov dolárov, čo je na takýto projekt skutočne žalostne málo. Dokonca aj tretí Thor pred pár týždňami zarobil 427 miliónov, nehovoriac o Batman v Superman, ktorému sa podarilo zarobiť počas otváracieho víkendu 424 miliónov dolárov.

DC spolu s Warner Bros. tak dostali neuveriteľne bolestivú facku od samotných fanúšikov. Teraz je ešte príliš skoro polemizovať nad tým, ako to ovplyvní budúcnosť filmovej série, v ktorej nechcú hrať už ani samotní herci (narážame na Bena Afflecka), no isté je, že sa dočkáme veľkých zmien v smerovaní celého DCEU. Okrem toho má Justice League spomedzi filmov DCEU najhorší opening na domácej pôde (96 miliónov), a to dokonca až o 20 miliónov nižší, než mal Man of Steel. Pre porovnanie, prvá tímovka konkurenčného Marvelu, Avengers, mala domáci opening vo výške viac ako 207 miliónov amerických dolárov, nehovoriac o výsledných celosvetových tržbách (1,5 miliardy). Jedno je isté, Justice League môže na miliardu definitívne zabudnúť. A to už tri dni po premiére.

Predpokladáme, že ostatné filmy vás tento týždeň zaujímať nebudú, takže len spomenieme, že sa aj naďalej darí tretiemu Thorovi s podtitulom Ragnarok a úspešné sú aj snímky Lady Bird či novinka Wonder. To je od nás pre tentokrát opäť všetko. Pokiaľ sa chcete v tabuľke lepšie orientovať, Minulý týždeň znamená poradie snímok pred siedmimi dňami (N je novinka a nedá sa teda nijako porovnávať), Víkend USA prezradí, koľko zarobila snímka na pôde Spojených štátov, pod -/+ sa skrýva údaj o percentuálnom náraste/strate tržieb v porovnaní s minulým týždňom, Celosvetovo je jednoduchý súčet všetkých tržieb na planéte a Týždeň vám napovie, ako dlho už snímka beží v kinách. Na záver ešte dodáme, že naša rubrika Box Office je pravidelná a sledovať ju na našom webe môžete v pravidelných týždňových intervaloch (predchádzajúce časti nájdete na tomto odkaze).

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. N Justice League $96,000,000 --- $281,500,000 1. 2. N Wonder

$27,050,000 --- $27,050,000 1. 3. 1. Thor: Ragnarok

$21,786,000 -61.8% $738,082,170 3. 4. 2. Daddy´s Home 2 $14,800,000 -50.1% $51,005,447 2. 5. 3. Murder on the Orient Express

$13,800,000 -51.9% $120,511,870 2. 6. N The Star

$10,000,000 --- $10,000,000 1. 7. 4. A Bad Moms Christmas $6,890,000 -39.9% $69,112,155 3. 8. 10. Lady Bird $2,529,915 +110.9% $4,702,390 3. 9. 27. 3 Billboards Outside Ebbing $1,115,000 +246.1% $1,549,225 2. 10. 5. Jigsaw

$1,070,000 -68.8% $81,150,233 4.