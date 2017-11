Dočkáme sa sfilmovania Silmarillionu? Rezignácia Christophera Tolkiena z vedenia Tolkien Estate môže znamenať množstvo zmien

O tom, že Amazon plánuje natočiť seriál z prostredia Pána Prsteňov sme si už písali. Túto novinku viacerí z vás prijali s kladnou odozvou, no rovnaké množstvo proti danému rozhodnutiu protestovalo. Zdá sa ale, že nepôjde o jediný projekt z bájnej Stredozeme. Až donedávna sme nevedeli, čo stojí za predajom práv Amazonu. Tých z vás, ktorí ste počuli o Christopherovi Tolkienovi, určite neprekvapí informácia, že k pripravovanému seriálu sa Amazon dostal len vďaka jeho rezignácii z vedenia Tolkien Estate. Syn J. R. R. Tolkiena bol vždy známy tým, že opovrhoval Jacksonovou trilógiou a o predaji ďalších práv na sfilmovanie počul len veľmi nerád. Po jeho odchode však prišlo k náhlej zmene. Teda, nie k tak náhlej. Podľa určitých zdrojov mal Tolkien z vedenia spoločnosti odstúpiť už koncom leta, a preto celé rozhodnutie o predaji práv Amazonu išlo už mimo neho.

Pôjde však o zmenu k lepšiemu, alebo zmenu negatívnu? Tolkienova Stredozem je prvotriednou a overenou značkou, takže v blízkej dobe môžeme očakávať veľký konkurenčný boj (i keď, ten boj už prebieha). V spoločnosti stále nájdete Tolkienových potomkov, ako napríklad jeho dcéru Priscillu, no taktiež aj jeho vnúčatá. Preto veríme (či dúfame?), že práva na sfilmovanie nepredajú hocikomu, no zároveň sme si istí, že na niekoho ponuku určite kývnu. Otázkou už len zostáva komu konkrétne práva predajú a kedy ich predajú. Asi najpálčivejšou témou, ktorá sa týka Tolkienovho sveta, je jeho legendárny Silmarillion. Za týmto vychýreným dielom žánru fantasy odjakživa stáli skalní fanúšikovia, ktorí Silmarillion považovali za nesfilmovateľnú záležitosť.





A veru, nikto sa im ani nemôže príliš čudovať. Silmarillion sa skladá z množstva krásnych príbehov, obrovského kvanta postáv, rodokmeňov, názvov pevností a jednoducho - je akousi fiktívnou históriou celej Stredozeme. Silmarillion sám o sebe je príliš náročným na čítanie, takže jeho sfilmovanie po práve množstvo fanúšikov považuje za nemožnú záležitosť. Avšak, v dobách, v ktorých nám tvorcovia priniesli seriálové hity, akými sú Vikingovia či Game of Thrones, by nebolo žiadnym prekvapením, keby sa zo Silmarillionu pokúsilo určité štúdio s veľkým rozpočtom natočiť seriál.



Samozrejme, nároky divákov by boli neuveriteľné a príprava tohto veľdiela mimoriadne, ale mimoriadne náročná. No nestálo by to za pokus? Čo ak by sa dokázalo úspechom naviazať na epického Pána Prsteňov, ktorého všetci tak obľubujeme? Mimochodom, Silmarillion nie je prvou ani poslednou knižnou predlohou, ktorá bola označená za nesfilmovateľnú.. a pozrime sa, predsa sa z neistého projektu mohol stať veľký úspech. Navyše, prinajhoršom, keby sa predsa len daný projekt nevydaril, stále tu máme trilógiu Pána Prsteňov, stále tu máme Tolkienove knihy. Tie nám už nikto nevezme.





Ľahšie by sme si však vedeli predstaviť sfilmovanie napríklad takých Hurínových detí. Prekliatie Turína Turambara a jeho boj proti nezvratného osudu si po dnešný deň zamilovalo množstvo čitateľov. Nejde o príbeh, ktorý by bol svojou prepracovanosťou tak zložitý, ako Silmarillion a zároveň sa v dobrom slova zmysle odlišuje aj od rozprávkovejšieho Hobbita a dobrodružného Pána Prsteňov. Húrinové deti sú príbehom tragickým, temným, no o nič menej krásnym. Prostredníctvom takto sfilmovaného deja by sme konečne mohli zazrieť obávaného Morgotha, oproti ktorému bol Sauron iba malým zloduchom či majestátneho draka Glaurunga.

Danú knihu mimochodom ale Tolkien nikdy nedokončil. To sa podarilo až jeho synovi Christopherovi, 34 rokov po otcovej smrti. Silmarillion je rôznorodý, mnohovrstvový, komplikovaný a jeho spracovanie by si vyžadovalo hádam i samotnú moc prsteňu, zatiaľ čo Hurínove deti sú príbehom priamočiarejším, ktorý by v rukách šikovného režiséra mohol dopadnúť veľmi dobre. Samozrejme, za predpokladu, že tvorcom nepôjde (len) o hromadný zisk, ale aj o kvalitu a nebudú sa snažiť z jednej knihy natočiť rovno celú trilógiu (jasným príkladom je Hobbit). Za zmienku by snáď stáli aj Nedokončené príbehy. Po pravde, s nimi by sa však dalo asi najlepšie nadviazať na Silmarillion a tým pádom vytvoriť niekoľko do detailu rozpracovaných sérií.





Ideálne pre nás i pre štúdia by bol hádam kompromis, pri ktorom bude vlk sýty aj ovca celá. Pán Prsteňov sa dal bezpochyby natočiť príšerným spôsobom a pritom sa z neho stala kultová trilógia. Rovnako by sme mohli nazerať aj na svet Stredozeme, ktorý stojí pred nami. Iste, všetky menované i nemenované projekty môžu dopadnúť fiaskom, ale keď sa to už raz (či rovno trikrát) podarilo Jacksonovi, máme nádej, že cesta k vytvoreniu k nezabudnuteľnému fantasy tu vždy bola, je, aj bude, len ju treba nájsť. A ako to vidíte vy? Myslíte si, že už predanie práv Amazonu bolo chybou a do Tolkienovho sveta by sa jednoducho nemalo viac zasahovať? Alebo by ste si niektoré z jeho veľkolepých príbehov vedeli veľmi dobre predstaviť?